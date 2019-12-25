Путин провел телефонный разговор с Абэ

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Чиновники рассказали, что дипломат поздравил российского президента с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
говорится в официальном сообщении
В Москве заметили, что разговор проводился по инициативе японских коллег.
Япония запретила въезд в страну из России.
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