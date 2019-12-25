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Путин провел телефонный разговор с Абэ
Сегодня, 13:50
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lesjasap

Путин провел телефонный разговор с Абэ

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Япония проявила инициативу в организации телефонного общения с главой РФ.

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Чиновники рассказали, что дипломат поздравил российского президента с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

говорится в официальном сообщении

В Москве заметили, что разговор проводился по инициативе японских коллег.

Япония запретила въезд в страну из России.

Теги: владимир путин, премьер-министр, синдзо абэ, япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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