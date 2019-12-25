Политик навал Джо Байдена "несообразительным парнем".

Дональд Трамп назвал себя "стеной", отделяющей "американскую мечту" от "хаоса". Об этом политик заявил перед избирателями в штате Миннесота. Спикер заметил, что его оппонента на президентских выборах (Джо Байдена) контролирует леворадикальная толпа, а сам демократ не понимает, где он находится, так как является "несообразительным парнем".

Если вы проголосуете за меня, я - ... та самая стена. Помните стену, которую мы строим на южной границе? Я - ваша стена между американской мечтой и хаосом Дональд Трамп, президент США

Напомним, что выборы в США запланированы на 3 ноября. На них граждане будут выбирать также вице-президента страны, 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов. Напарниками Трампа и основными претендентами на должность вице-президента являются Майкл Пенс и Камала Харрис.

Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok.