Самолет-разведчик ВВС США попытался взломать российские С-400 в Сирии. Об этом сообщили военные эксперты на "Авиа.про". Специалисты рассказали, что истребителю Су-35 пришлось подняться в воздух с авиабазы "Хмеймим", чтобы перехватить иностранный разведывательный самолет Boeing P-82A Poseidon.

Военные уверены, что целью американского "Посейдона" являлся взлом работы комплексов "Триумф". Выполнить миссию экипажу ВВС США не удалось, так как самолеты были замечены российскими радарами слежения. В результате ПВО успели привести в полную боевую готовностью.

Из-за того, что "Poseidon" пребывал в международном воздушном пространстве на момент обнаружения, российский Су-35 мог его только отогнать, что он и сделал прокомментировал источник издания

Напомним, что ранее американцы уже совершали попытки вмешаться в функционирование систем С-400 в Сирии. Некоторые специалисты считают, что иностранцы уже смогли узнать рабочие частоты российских комплексов.

Американский Боинг провел разведку у берегов Крыма.

Видео: Youtube/Минобороны России