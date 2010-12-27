Американский Боинг провел разведку у берегов Крыма

По предварительной информации самолетов-разведчиков могло быть два.

Американский Boeing P-8A Poseidon ВМС провел разведку вдоль Черноморского побережья России. О действиях патрульного противолодочного самолета сообщил мониторинговый сервис Plane Radar. Эксперты засекли иностранный самолет в воздушном пространстве Болгарии в 10:20 утра в воскресенье.

"Боинг" направился с базы НАТО Сигонелла, расположенной в Италии. Через 1,5 часа воздушное судно начало разведку местности в районе Севастополя, а затем Новороссийска.У российских границ самолет пробыл около двух часов.

Сергей Шойгу заявил, что войска "не оставляют ни единого шанса" для потенциальных попыток пересечения границы России. В Министерстве обороны России призвали власти Пентагона отказаться от подобных действий, но в Америке ответили на это обращение отказом.

Ранее Piter.tv писал о том, что разработчик раскрыл технические характеристики МиГ-35.

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