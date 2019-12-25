Пострадали два человека.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Тюменской области. Об этом рассказали представители администрации Лайтамакского сельского поселения в интервью для ТАСС. Глава населенного пункта Марат Биктимиров уточнил, что воздушное судно авиакомпании Utair приземлилось на территории Тобольского района. В экстренных службах уточнили, что на борту находилось семеро человек.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На борту находилось семь пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, два пассажира получили ушибы. пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Пострадавшими являются две женщины. Сейчас уточняется степень тяжести их состояния. После жесткого приземления все пассажиры смогли покинуть самолет самостоятельно, без помощи. Факт произошедшего подтвержден представителями транспортного управления Следственного комитета РФ. На место инцидента выехали сотрудники надзорного ведомства.

В Пулково самолет столкнулся в воздухе с птицей.

Фото: Piter.tv