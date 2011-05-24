Саакашвили пожаловался на отсрочку слушаний в суде

Экс-глава Грузии находится в тюрьме уже девять дней.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку слушаний в суде. Об этом политик упомянул в посте, опубликованном на его личной странице на Facebook. Автор объявил, что власти страны не назначают дату слушаний по уголовным делам, которые ведутся в его отношении.

Саакашвили напомнил, что по законодательству страны любое задержанное лицо должно быть незамедлительно доставлено в суд, если оно было поймано на основании действующего и продолжающегося дела. Однако политика на протяжении девяти дней держат взаперти. Адвокат объяснил клиенту, что в ближайшее время слушаний не стоит ждать

Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии

Грузин напомнил общественности о том, что находится в тюрьме из-за двух приговоров, которые не признаются "никем в мире", а также на основании выданного ордера на арест по двум еще незавершенным уголовным делам.

Мэр Одессы обвинил украинские власти в репрессиях.

Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili

