Мэр Одессы обвинил украинские власти в репрессиях

Геннадий Труханов вспомнил о роли Саакашвили в политическом давлении на него.

Украинские власти используют силовые структуры для борьбы со своими политическими оппонентами. Такое заявление чиновник сделал на заседании Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявили представители местного издания "Страна.ua". Видео размещено в Telegram-канале СМИ.

Геннадий Труханов считает политическим преследованием возбужденное против него уголовное дело о незаконной передаче земельных участков.Он напомнил прессе, что находится под постоянным политическим давлением с 2014 года.

Я являюсь рекордсменом среди мэров по количеству врученных подозрений, у меня их аж четыре. Но все они не имеют под собой каких либо обоснований. Геннадий Труханов, мэр Одессы

Во время слушаний чиновник напомнил суду о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который также был экс-губернатором Одесской области. По мнению спикера, именно этот иностранец сделал Гизо Углаву первым заместителем директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ради того, чтобы он "начал рвать" Труханова.

Бывшая жена Саакашвили потребовала его освобождения из тюрьмы.

Фото и видео: Telegram / Политика Страны

