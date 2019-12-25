Бывшая жена Саакашвили потребовала его освобождения из тюрьмы

Она считает своего экс-супруга, политзаключенным.

Бывшая жена экс-президента Грузии Сандра Руловс призвала освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Руловс, она считает своего экс-супруга, политзаключенным.

Михаил Саакашвили – политический заключенный. И я, как гражданка Грузии, полностью присоединяюсь к требованию его немедленного освобождения из заключения. Сандра Руловс, жена Михаила Саакашвили

В день задержания Саакашвили в интернете появилось видео, в котором политик говорит, что планирует создать семью с украинским депутатом Елизаветой Ясько. В своем сообщении в Facebook Руловс заявила, что данная новость стала для нее неожиданной.

Напомним, Саакашвили задержали в столице Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Его заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Политику грозит минимум шесть лет лишения свободы.

Ранее в интернете появилось видео задержания Саакашвили.

Фото: Facebook/RoelofsSandra