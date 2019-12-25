Бывшая жена Саакашвили потребовала его освобождения из тюрьмы

Бывшая жена экс-президента Грузии Сандра Руловс призвала освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Руловс, она считает своего экс-супруга, политзаключенным.
Михаил Саакашвили – политический заключенный. И я, как гражданка Грузии, полностью присоединяюсь к требованию его немедленного освобождения из заключения.
Сандра Руловс, жена Михаила Саакашвили
В день задержания Саакашвили в интернете появилось видео, в котором политик говорит, что планирует создать семью с украинским депутатом Елизаветой Ясько. В своем сообщении в Facebook Руловс заявила, что данная новость стала для нее неожиданной.
Напомним, Саакашвили задержали в столице Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Его заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили. Политику грозит минимум шесть лет лишения свободы.
Ранее в интернете появилось видео задержания Саакашвили.
Фото: Facebook/RoelofsSandra
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