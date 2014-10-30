Саакашвили сообщил, что у него новая жена

Экс-глава Грузии находится в отношениях с украинским политиком.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили сообщил подписчикам о том, что у него новая жена. Политик перестал скрывать свои отношения с украинским депутатом Елизаветой Ясько. Такое заявление спикер сделал во время видеообращения, размещенного на Facebook уже после задержания.

Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью. Михаил Саакашвили, экс-глава Грузии

Напомним, что ранее грузин был женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс. Саакашвили имеет от женщины двух сыновей.

Адвокат назвал условия для освобождения Михаила Саакашвили.

Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili