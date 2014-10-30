Саакашвили сообщил, что у него новая жена

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили сообщил подписчикам о том, что у него новая жена. Политик перестал скрывать свои отношения с украинским депутатом Елизаветой Ясько. Такое заявление спикер сделал во время видеообращения, размещенного на Facebook уже после задержания.
Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью.
Михаил Саакашвили, экс-глава Грузии
Напомним, что ранее грузин был женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс. Саакашвили имеет от женщины двух сыновей.
Адвокат назвал условия для освобождения Михаила Саакашвили.
Фото: Facebook / Mikheil Saakashvili
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все