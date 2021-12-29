С начала зимы из Петербурга вывезли более 2 млн кубометров снега

В настоящее время "основные усилия брошены на то, чтобы обеспечить безопасность горожан на тротуарах и проезжей части".

С начала зимы в Петербурга с улиц и дорог вывезли более 2 млн кубометров снега. Только за минувшую неделю из города вывезли свыше 320 тысяч "кубов" снега – около 16 тысяч наполненных самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Как рассказали в пресс-службе комитета, дорожные службы по сей день работают в усиленном режиме. Однако "температурные качели" мешают специалистам работать. В настоящее время "основные усилия брошены на то, чтобы обеспечить безопасность горожан на тротуарах и проезжей части". Для борьбы с наледью службы используют противогололедные материалы. В основном это песко-соляные смеси, которые на 90% или 50% состоят из песка. За минувшую неделю для обработки городских дорог и улиц было использовано более 12 тысяч тонн таких материалов.

В понедельник, 17 января, дороги и улицы чистят от снега и наледи 1050 единиц техники и 1150 работников. За парками, садами и скверами следят еще 225 машин и 822 специалиста садово-парковых хозяйств.

При этом горожане по-прежнему жалуются на снежные кучи, гололед и неубранный снег в городе. Из-за неубранных и необработанных улиц петербуржцы получают различные травмы. Сегодня травматологические отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе полностью загружены. Из-за погодных условий (снега, гололеда и сосулек на крыше) в среднем в день поступают от 30 до 50 человек. Прокуратура уже начала проверку сообщений петербуржцев о травмировании при падении на гололеде.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга