США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия КНР

США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия Китаю. Об этом рассказал помощник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О"Брайен. Его слова приводятся в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности
Роберт О"Брайен, помощник президента США
Эксперт уточнил, что береговая охрана США ведет модернизацию и наращивает боевые возможности флота катеров. Новые суда появятся в западной части Тихого океана. В 2021 году администрация США рассмотрит вопрос расширения присутствия в южной части Тихого океана и размещения катеров в Американском Самоа.
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Фото: Pixabay.com
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