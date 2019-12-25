США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия КНР

Роберт О'Брайен раскрыл планы США по Тихому океану на 2021 финансовый год.

США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия Китаю. Об этом рассказал помощник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Роберт О"Брайен. Его слова приводятся в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие добычу в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности Роберт О"Брайен, помощник президента США

Эксперт уточнил, что береговая охрана США ведет модернизацию и наращивает боевые возможности флота катеров. Новые суда появятся в западной части Тихого океана. В 2021 году администрация США рассмотрит вопрос расширения присутствия в южной части Тихого океана и размещения катеров в Американском Самоа.

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