Пентагон напомнил об инвестициях Китая в российские С-300 иС-400.

США рассказали о мощной российской обороне. Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона, опубликованном на сайте ведомства. В Министерстве обороны США уточнили, что Москва и Пекин создают все большее количество систем противоракетной обороны, а также регулярно совершенствуют уже существующие комплексы.

Китай и Россия интегрируют системы ПРО в свои оборонные стратегии по мере того, как они конкурируют с США сообщение Пентагона

Официальные представители ведомства считают, что область противоракетной обороны являются одной из наиболее важных составляющих соперничества между сверхдержавами. Они добавили, что у Кремля есть мощные военные ресурсы в данной сфере. В США уверены, что Китай зависит от Москвы. Они напомнили, что КНР инвестировали в производство российских С-300 и С-400 денежные средства. При этом военные изучают оборонные системы.

В Пентагоне назвали подлодки РФ угрозой для территории США.