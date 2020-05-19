Джон Эллиот считает, что КНР пытается отвлечь страны после собственной неудачи.

США раскритиковали Китай за раздачу денег пострадавшим от коронавируса странам. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом Доме Джона Эллиота. Чиновник напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал меры поддержки в отношении государств, которые пострадали от распространения коронавируса. В США считают, что выделяемой Китаем суммы недостаточно, чтобы покрыть ущерб других стран. Эллиот добавил, что на КНР ложится большая ответственность.

Обязательство в размере 2 миллиарда долларов — знак, призванный отвлечь страны, требующие ответственности за невыполнение китайским правительством своих обязательств …. говорить правду и предупреждать мир о случившемся Джон Эллиот

Напомним, что в США направили 10,2 млрд долларов на организацию глобальных мер по предотвращению распространения коронавируса в мире.

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Видео: Youtube/ New China TV