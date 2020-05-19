США раскритиковали Китай за раздачу денег пострадавшим от коронавируса странам. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом Доме Джона Эллиота. Чиновник напомнил, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал меры поддержки в отношении государств, которые пострадали от распространения коронавируса. В США считают, что выделяемой Китаем суммы недостаточно, чтобы покрыть ущерб других стран. Эллиот добавил, что на КНР ложится большая ответственность.
Обязательство в размере 2 миллиарда долларов — знак, призванный отвлечь страны, требующие ответственности за невыполнение китайским правительством своих обязательств …. говорить правду и предупреждать мир о случившемся
Джон Эллиот
Напомним, что в США направили 10,2 млрд долларов на организацию глобальных мер по предотвращению распространения коронавируса в мире.
В Китае признались, что в Ухане преуменьшали масштабы вспышки коронавируса
Видео: Youtube/ New China TV
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