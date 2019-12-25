США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

С американских складов изымается техника, произведенная "Авантой-М".

США приостановили развертывание российских аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили представители Агентства по чрезвычайным ситуациям. Специалисты пояснили, что Америка приняла решение изъять со складов аппараты, произведенные "Авентой-М" до выяснения причин возгорания больницы в Петербурге.

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В официальном сообщении агентства говорится о том, что в начале апреля РФ предоставила США аппараты ИВЛ от "Авенты-М". В то время на территории Нью-Йорка и Нью-Джерси наблюдалась острая нехватка медицинского оборудования. В связи с этим российские аппараты были направлены на склады именно в этих двух штатах.

В США добавили, что ИВЛ не были востребованы из-за нормализации эпидемиологической обстановки. Аппараты так и не разместили в больницах. Однако власти приняли решение сохранить оборудование в резерве.

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