Кейли Дюбуа заявила, что поставка самолетов прошла с опережением графика.

США перевели на Аляску еще три истребителя пятого поколения F-35. Об этом журналистам сообщила официальный представитель авиабазы Кейли Дюбуа. Она отметила, что ожидалось, что боевые истребители прибудут на объект не раньше апреля. Однако транспортировка прошла раньше имеющегося графика. В настоящее время группировка американских F-35 в регионе насчитывает 23 единицы. Напомним, что пять истребителей были переведены на базу еще в декабре прошлого года.

Вашингтон намерен разместить на месте 54 истребителя F-35. Все борта военные получат еще до конца текущего года. Таким образом на авиабазе Эйлсон в 336-й и 335-й эскадрильях окажется по 27 истребителей. Американцы ставят перед самолетами задачу подавлять ПВО противника, а также совершать миссии наступления.

Напомним, что Эйлсон находится в Фэрбанксе, в 1200 километрах от границы с Россией на Дальнем Востоке. Кроме F-35 база имеет на вооружении 40 истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Опубликовано видео перехвата американского БПЛА MQ-9 Reaper российским истребителем Су-30.

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