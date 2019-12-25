Дипломаты США в Киеве не признают итоги голосования в Крыму и Севастополе.

США отказались признать выборы в Крыму и Севастополе. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили представители американского посольства в Киеве. Они заявили, что Россия нарушила суверенитет Украины на захваченной силой территории. Они снабдили пост хештегом "Крым это Украина".

Россия снова нарушила суверенитет Украины и пытается аннексировать территорию. Санкции не будут сняты, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине и не уйдет из Донбасса сообщение дипломатов США

Напомним, что 13 сентября в Крыму прошли местные выборы. В них с 85% голосов избирателей победу одержал врио губернатора Михаил Развожаев. Ранее об отказе признавать результаты голосования заявили члены Евросоюза. В ЕС считают проведенные выборы нелегальными и выступают за сохранение территориальной целостности Украины.

В МИД прокомментировали водную блокаду Крыма со стороны Украины.