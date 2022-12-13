В Белом доме назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми

Джон Кирби надеется, что Си Цзиньпин проведет контакты с Владимиром Зеленским, а не только Владимиром Путиным.

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента Джо Байдене Джон Кирби считает неприемлимыми любые международные и публичные призывы к украинскому перемирию во время рабочего визита китайского председателя Си Цзиньпина в Москву. Такое заявление чиновник сделал в интервью местному телеканалу FOX News. Эксперт пояснил, что Вашингтон также ожидает беседу между главой КНР и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Если по итогам встречи будут какие-либо призывы к перемирию, то это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / FOX News