В Белом доме назвали призывы к перемирию на Украине неприемлемыми

Американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента Джо Байдене Джон Кирби считает неприемлимыми любые международные и публичные призывы к украинскому перемирию во время рабочего визита китайского председателя Си Цзиньпина в Москву. Такое заявление чиновник сделал в интервью местному телеканалу FOX News. Эксперт пояснил, что Вашингтон также ожидает беседу между главой КНР и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Если по итогам встречи будут какие-либо призывы к перемирию, то это будет неприемлемо. Потому что это только ратифицирует завоевания России к сегодняшнему дню и даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне.
Фото и видео: YouTube / FOX News
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