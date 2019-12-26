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США нанесли авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* в Сирии
Сегодня, 7:47
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США нанесли авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды"* в Сирии

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Джон Кирби рассказал, что нападение произошло около Идлиба.

Пентагон заявил, что США нанесли авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы американского оборонного ведомства Джон Кирби. Специалист рассказал на регулярном брифинге с журналистами о том, что Вашингтон атаковал лидера запрещенной на территории РФ террористической организации "Аль-Каида".

Удар был нанесен рядом с Идлибом по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным данным, он достиг своей цели.

Джон Кирби, официальный представитель Пентагона

Эксперт уточнил, что не располагает данными о пострадавших среди местного населения. Других подробностей операции Кирби не привел.

Пентагон: Россия может стать большей проблемой, чем Китай.

* - запрещенная н территории РФ террористическая организация

Фото: YouTube / PBS NewsHour

Теги: авиаудар, джон кирби, идлиб, пентагон
Категории: Новости Сирии, Терроризм, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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