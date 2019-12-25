Пентагон: Россия может стать большей проблемой, чем Китай

Колин Кал рассказал о краткосрочных перспективах и вызовах, стоящих перед США.

В Пентагоне считают, что Россия может стать в краткосрочной перспективе большей проблемой, чем Китай. Такое заявление сделал американский представитель оборонного ведомства. Заместитель главы по политическим вопросам Колин Кал выступил в видеоформате на Балтийской военной конференции, которая проводится в Литве. При этом чиновник не исключил, что Пекин является для Вашингтона "задающей ритм угрозой"

Россия - это все более напористый противник, который по-прежнему намерен усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток разделить Запад. Колин Кал, представитель Пентагона

Кал объяснил коллегам, что действия Москвы в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и киберсреде являются серьезным вызовом для США и их союзников. Америка заметила, что Россия часто подрывает прозрачность и предсказуемость за счет использования боевой мощи и поддержки марионеточных групп.

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной.

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