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Пентагон: Россия может стать большей проблемой, чем Китай
Сегодня, 12:30
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Пентагон: Россия может стать большей проблемой, чем Китай

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Колин Кал рассказал о краткосрочных перспективах и вызовах, стоящих перед США.

В Пентагоне считают, что Россия может стать в краткосрочной перспективе большей проблемой, чем Китай. Такое заявление сделал американский представитель оборонного ведомства. Заместитель главы по политическим вопросам Колин Кал выступил в видеоформате на Балтийской военной конференции, которая проводится в Литве. При этом чиновник не исключил, что Пекин является для Вашингтона "задающей ритм угрозой"

Россия - это все более напористый противник, который по-прежнему намерен усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене, в том числе посредством попыток разделить Запад.

Колин Кал, представитель Пентагона

Кал объяснил коллегам, что действия Москвы в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и киберсреде являются серьезным вызовом для США и их союзников. Америка заметила, что Россия часто подрывает прозрачность и предсказуемость за счет использования боевой мощи и поддержки марионеточных групп.

В Пентагоне назвали российскую армию невероятно сильной.

Фото: Pixabay.com

Теги: балтийская военная конференция, китай, колин кал, литва, пентагон
Категории: Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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