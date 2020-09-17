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США намерены поставить Тайваню вооружения на сумму $7 млрд

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В контракт войдут крылатые ракеты, морские мины и другое оружие.

США намерены поставить Тайваню вооружения на сумму 7 млрд долларов. Об этом сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на собственный источник, близкий к администрации президента. В СМИ пояснили, что контракт включает в себя морские мины, крылатые ракеты наземного базирования и дроны для укрепления обороны.

В публикации отмечается, что соглашение станет вторым по величине после прошлогоднего документа о предоставлении Вашингтоном Тайбэю оружия на 8 млрд долларов. Аналитики FT уверены, что боевой потенциал даст возможность Тайваню поддерживать "общую оборонную концепцию". Стратегия властей сфокусирована на ассиметричном использовании обычного оружия.

Тайвань: истребители Китая снова приближались к острову.

Видео: Youtube/China Daily

Теги: вооружение, тайвань
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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