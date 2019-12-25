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США могут приобрести Ми-24 и Ан-2 для обучения американских инструкторов
Сегодня, 8:53
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lesjasap

США могут приобрести Ми-24 и Ан-2 для обучения американских инструкторов

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Пентагон опубликовал текст предложение о покупке российских вертолетов и самолета для обучения военных.

США могут приобрести вертолеты Ми-24 (или Ми-17) и самолеты Ан-2 для обучения американских инструкторов, Об этом рассказали журналисты RT со ссылкой на документ, опубликованный Министерством обороны страны.

Для ознакомления в лётном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком. В качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных лётных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1

текст документа Пентагона

Напомним, что MAWTS-1 является ведущим центром повышенной летной подготовки представителей Корпуса морской пехоты США. Он расположен в штате Аризона, в городе Юма.

Истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение в попытке перехватить российский самолет.

Фото: Pixabay.com

Теги: mawts-1, ан-2, аризона, ми-24, пентагон, юма
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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