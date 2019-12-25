США эвакуировали из Афганистана более 18 тыс. человек

Камала Харрис рассказала о том, кого доставляют из Кабула американцы.

США эвакуировали из Афганистана более 18 тысяч человек. Такое заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис во время пресс-конференции в Ханое (Вьетнам). Чиновница уточнила, что говорит о статистике с 14 августа.

Приоритетной задачей для Соединенных Штатов в настоящее время остается эвакуация из Афганистана американских граждан, помогавших США афганцев. Камала Харрис, вице-президент США

Американца напомнила журналистам о том, что эвакуацию военнослужащих, государственных служащих в Кабуле Вашингтон считает сложной и рискованной задачей. несмотря на это Белый дом продолжит ее реализовывать. Он защищает своих граждан, а также местных жителей, которые помогали властям США. В первую очередь на рейсы садятся женщины и дети.

Миссия США в Кабуле должна быть завершена к концу августа.

Фото: Белый дом