США больше не считают Гани политической фигурой в Афганистане

Американские власти видели его обращение после бегства из страны.

США больше не считают сложившего с себя полномочия президента Афганистана Ашрафа Гани политической фигурой в стране. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Она заявила, что американские власти видели обращение Гани из ОАЭ, в котором он объяснил необходимость покинуть Афганистан, но также обещал вернуться обратно.

На этом все. Гани больше не является фигурой в Афганистане. Уэнди Шерман, первый заместитель госсекретаря США

Напомним, 15 августа боевики движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства

Ранее Гани назвал причину своего бегства из Афганистана.

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