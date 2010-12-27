СПбГУ на фоне дела Соколова задумался о справках на вменяемость преподавателей

Это необходимо, чтобы подобные ситуации не повторились.

На фоне дела доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. В СПбГУ задумались о мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В университете задумались над тем, чтобы обязать сотрудников предоставлять справки об их психическом здоровье.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Также Следком проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова.

Фото: Объединённая пресс-служба судов