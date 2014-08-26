СМИ: военные США пытались протаранить российский БТР в Сирии

В интернете появилось видео, на котором видно, как бронеавтомобиль International MaxxPro армии США совершил столкновение с бронетранспортером российских военнослужащих. Данный ролик оказался в распоряжении ИА Avia.pro.
По данным СМИ, инцидент произошел в прошлом году на северо-востоке Сирии. На кадрах видео показано, как машины американских военных пытаются заблокировать движение БТР-82 военнослужащих России.
Сообщается, что ролик был снят российскими журналистами, находящимися в Сирийско-арабской республике. На кадрах также представлен момент тарана американской техникой бронетранспортера российских военных.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку национального единства.
Видео: Telegram/Военный обозреватель
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