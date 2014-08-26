СМИ: военные США пытались протаранить российский БТР в Сирии

Инцидент произошел на северо-востоке страны.

В интернете появилось видео, на котором видно, как бронеавтомобиль International MaxxPro армии США совершил столкновение с бронетранспортером российских военнослужащих. Данный ролик оказался в распоряжении ИА Avia.pro.

По данным СМИ, инцидент произошел в прошлом году на северо-востоке Сирии. На кадрах видео показано, как машины американских военных пытаются заблокировать движение БТР-82 военнослужащих России.

Сообщается, что ролик был снят российскими журналистами, находящимися в Сирийско-арабской республике. На кадрах также представлен момент тарана американской техникой бронетранспортера российских военных.

Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку национального единства.

Видео: Telegram/Военный обозреватель