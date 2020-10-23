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СМИ: в Мумбаи горит крупный торговый центр

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Огонь тушат по наивысшей категории сложности.

СМИ: в индийском городе Мумбаи горит крупный торговый центр City Centre Mall. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Hindu. В газете уточнили, что спасатели эвакуировали из соседнего 55-этажного здания почти 3,5 тысячи человек.

На данный момент известно, что пламя охватило здание поздно вечером 22 октября. Огонь тушат по наивысшей категории сложности. В ликвидации пожара задействовано 250 специалистов на 24-х спецмашинах.

Во время тушения двое пожарных получили ожоги. Данных о пострадавших среди гражданского населения нет.

Число погибших при обрушении здания в Индии достигло 22 человек.

Видео: YouTube / Spot Light

Теги: индия, мумбаи, торговый центр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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