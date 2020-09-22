Число погибших при обрушении здания в Индии достигло 22 человек

До сих пор остаются попавшие без вести.

Число погибших при обрушении здания в Индии увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили журналисты из местного издания Indian Times со ссылкой на правоохранительные органы. В отношении владельца дома Сайеда Ахмеда Джилани возбуждены уголовные дела по статьям за непредумышленной убийство, причинение телесных повреждений действием, нарушающим личную безопасность. К ответственности также будет привлечен младший инженер Дудхнатха Ядава за бездействие.

Напомним, что 21 сентября в пригороде Мумбаи обрушилось здание. Трагедия произошло около четырех часов утра по местному времени (около 1:30 по московскому времени). Некоторые жители смогли выбраться из-под завалов. В полиции заявили, что 20 человек выбрались, но 25 граждан Индии считались пропавшими без вести. Хозяин здания ранее получал уведомления о ветхости конструкции. Здание давно не ремонтировалось.

Журналист российского происхождения найден мертвым в Стамбуле.

Видео: Youtube/VOA News