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В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины
Сегодня, 13:31
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lesjasap

В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины

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Клинические испытания вакцины "Спутник V" в Индии стартуют в ближайшие недели.

В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины. Об этом в интервью журналистам агентства "Рейтер" сообщил генеральный директор Dr. Reddy"s Laboratories Ltd по фармацевтическим услугам Дипак Сапра. Спикер отметил, что компания готовится к клиническим испытаниям препарата  "Спутник V" в ближайшие недели.

Мы хотим перейти к первому шагу - началу клинических испытаний при получении необходимых разрешений от индийских регулирующих органов - в течение следующих нескольких недель

Дипак Сапра, гендиректор Dr. Reddy"s Laboratories Ltd

Эксперт рассказал, что в тестировании российской вакцины примут участие около двух тысяч индийских жителей. Испытания будут проводиться в государственных и частных клиниках страны. Дозы вакцины будут представлять из себя комбинацию препаратов индийского и российского производства.

В Индии выявили рекордное число новых случаев заражения COVID-19.

Теги: вакцина, индия, клинические испытания, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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