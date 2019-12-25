Клинические испытания вакцины "Спутник V" в Индии стартуют в ближайшие недели.

В Индии рассказали, когда начнут испытания российской вакцины. Об этом в интервью журналистам агентства "Рейтер" сообщил генеральный директор Dr. Reddy"s Laboratories Ltd по фармацевтическим услугам Дипак Сапра. Спикер отметил, что компания готовится к клиническим испытаниям препарата "Спутник V" в ближайшие недели.

Мы хотим перейти к первому шагу - началу клинических испытаний при получении необходимых разрешений от индийских регулирующих органов - в течение следующих нескольких недель Дипак Сапра, гендиректор Dr. Reddy"s Laboratories Ltd

Эксперт рассказал, что в тестировании российской вакцины примут участие около двух тысяч индийских жителей. Испытания будут проводиться в государственных и частных клиниках страны. Дозы вакцины будут представлять из себя комбинацию препаратов индийского и российского производства.

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