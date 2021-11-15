СМИ: в Ливерпуле таксист закрыл террориста-смертника в машине

После этого машина взорвалась, водитель получил множественные ранения.

В Ливерпуле водитель такси запер предполагаемого смертника в автомобиле, что помогло предотвратить теракт в медицинском учреждении. Об этом пишет таблоид The Sun.

По данным СМИ, днем 14 ноября пассажир попросил таксиста отвезти его к кафедральному собору Ливерпуля, где проходила большая месса по случаю праздника Дня памяти павших, в которой принимали участие около двух тысяч человек.

Водитель автомобиля заподозрил неладное и отвез мужчину к городской женской больнице, а затем вышел из такси, запер двери, и отправился за помощью. После этого произошел взрыв, в результате которого пассажир погиб, а таксист получил ранения.

Таксист-герой предотвратил трагедию – взрыв в День поминовения, поймав предполагаемого террориста в ловушку в своей машине, пишет The Sun

По предположению собеседника издания, целью террориста-смертника изначально был кафедральный собор Ливерпуля, однако он попросил водителя такси заехать в медучреждение, так как они долго простояли в пробке.

The Sun отмечает, что сообщения источников не подтверждены спецслужбами Британии. Кроме того, государственные силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт.

Напомним, по информации ливерпульской полиции, в рамках расследования правоохранители арестовали троих мужчин, которые предположительно имеют отношение к взрыву транспортного средства около больницы.

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Видео: YouTube / The Uk Media Watch