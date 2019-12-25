СМИ: талибы* отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер

Именно там сейчас находится первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Движение "Талибан"* отключило интернет в провинции Панджшер, которая не контролируется боевиками. Об этом сообщает информационное агентство Raha Press.

В настоящее время в Панджшерском ущелье находится первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который назвал себя главой государства после того, как Ашраф Гани покинул территорию страны.

Доступ в интернет и услуги связи практически полностью нарушены. из сообщения Raha Press

Напомним, талибы* намерены запретить музыку в Афганистане. По словам одного из лидеров боевиков, движение хочет восстановить Афганистан, который был разрушен из-за десятилетий войны, которая велась на территории государства. Отмечается, что в перспективе женщины смогут вернуться к своим обычным делам: ходить в школы, офисы, вузы или больницы. Однако пока "Талибан"* рекомендовал женщинам оставаться дома.

Ранее телевизионный канал Times Now сообщил, боевики "Талибана"* расстреляли известного афганского исполнителя Фавада Андараби.

Фото: pixabay.com

"Талибан"*, талибы* - терористическая организация, запрещена в РФ

