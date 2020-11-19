Более 60 тысяч человек находятся во временных убежищах.

СМИ: на западе Гондураса 14 человек погибли в результате схода оползней. Об этом сообщили местные журналисты из агентства EFE со ссылкой на данные властей страны. В прессе уточнили, что оползни вызваны проливными дождями, которые принес тропический шторм "Йота".

В муниципалитете Сан-Хосе-Мануэль-де-Колоете (департамент Лемпира) под завалами погибли восемь членов двух семей. Также пятеро погибших зарегистрированы в муниципалитете Ла-Фратернидад (департамент Окотепеке), еще один - в департаменте Интибука.

В общей сложности стихия затронула более 357 тысяч человек в Гондурасе. В местных убежищах спасателям удалось разместить более 60 тысяч жителей. Для них подготовлены 750 убежищ. Наибольший ущерб шторм нанес инфраструктуре и жилому фонду. На данный момент известно о том, что пострадало около 30 участков дорог, разрушены два здания, повреждены - более семи тысяч построек.

Жертвами наводнений в Гватемале стали два человека.

Видео: YouTube / HCH Televisión Digital