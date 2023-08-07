Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови в результате оползня

Он поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, которые помогают устранять последствия ЧП.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о полном уничтожении курорта Шови в результате оползня. Его слова приводит грузинский "Первый канал".

Инцидент произошел днем 3 августа. Оползень сошел с одной из гостиниц в селе Шови. В результате стихийного бедствия были смыты мосты и повреждены дороги. Более 200 граждан эвакуировали на пограничных вертолетах МВД. Жертвами оползня стали 17 человек. Среди погибших одна россиянка.

Каладзе заявил, что Шови "больше не существует". Глава Тбилиси выразил соболезнования семьям погибших, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, которые помогают устранять последствия ЧП.

Ранее мы сообщали, что в высокогорной Грузии спасатели эвакуировали еще 80 человек из района схода оползня.

Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster