В высокогорной Грузии спасатели эвакуировали еще 80 человек из района схода оползня

Власти страны продолжают ликвидировать последствия стихии.

Грузинские спасатели эвакуировали еще 80 человек из курортного местечка Шови, расположенного в высокогорном крае Рача. Соответствующей информацией с местными журналистам и поделились представители правоохранительных органов страны. Специалисты заметили, что граждан пришлось доставлять при помощи вертолетов. Рейсы осуществлялись с утра пятницы 4 августа. В настоящее время экстренные службы разыскивают примерно 80 человек, которые могут оставаться в зоне стихийного бедствия. Общее количество людей, которые находятся в безопасности благодаря работае спасателей, составляет 150. На место происшествия направился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Напомним, что оползень в Шови сошел в четверг днем 3 августа. В результате природное явление повредило мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиницу "Сансет Шови". Полиция отправила на территории два вертолета погранслужбы. В первый день удалось эвакуировать 70 человек. Дополнительно специалисты обнаружили тела двух погибших. На текущий момент около 50 человек до сих пор не могут выйти на связь.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС