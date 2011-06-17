СМИ: депутат Валерий Рашкин попал в больницу

По предварительным данным, из-за нервов у коммуниста обострилась глазная болезнь.

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин, который был задержан по подозрению в незаконной охоте, попал в медицинское учреждение. Об этом пишет "Интерфакс".

В настоящее время Валерий Рашкин находится в больнице. О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам. из сообщения собеседника СМИ

По информации "Независимой газеты", причиной госпитализации Рашкина стала обострившаяся на нервной почве из-за недавнего лишения депутатской неприкосновенности глазная болезнь. В скором времени ему будет проведена операция.

Валерия Рашкина задержали в конце октября в Саратовской области с тушей лося в багажнике его личного автомобиля. Депутата обвинили в незаконной охоте. Сам он первоначально заявил, что обнаружил тушу во время прогулки по лесу и решил взять ее с собой. Позже депутат записал видеообращение, в котором признался в убийстве животного, заявив, что перепутал лося с кабаном. Государственная дума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина 25 ноября.

Ранее председатель коммунистической партии России Геннадий Зюганов объяснил снятие неприкосновенности с Рашкина местью спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Фото: Госдума