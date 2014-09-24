СМИ: США готовят план на случай применения Россией ядерного оружия

Чиновники из группы считают, что подобный расклад событий маловероятен. В публикации говорится, что так называемая группа "Тигр" изучает ответы и на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, предназначенные для Украины.

Администрация Белого дома создала команду из должностных лиц, чтобы подготовить план на случай, если Москва применит ядерное оружие. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Чиновники из группы считают, что подобный расклад событий маловероятен. В публикации говорится, что так называемая группа "Тигр" изучает ответы и на гипотетическое нападение России на конвои с оружием и помощью, предназначенные для Украины. Должностные лица пытаются понять, как отреагирует Вашингтон на "распространение" военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию. Белый дом хочет подготовить европейские страны к потоку беженцев с Украины.

Ранее мы сообщили, что МИД Польши не исключил возможности высылки из страны посла России.

Фото: pexels