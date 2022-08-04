СМИ: Китай провел запуски ракет с обычной боевой частью по районам вокруг Тайваня

Военные НОАК не используют ядерные боеголовки во время маневров в акватории региона.

Центральное телевидение Китая опубликовало видео с запусками ракет с обычной боевой частью по районам вокруг острова Тайваня. Информацию о военных учениях Народно-освободительной армии КНР с использованием ракет подтвердили журналисты из местного издания "Хуаньцю шибао". В ближайшее время военные будут применять дальнобойную артиллерию и ракеты с неядерными боеголовками для ликвидации условных целей противника, расположенных в акватории региона.

Насколько нам известно, НОАК в ближайшее время проведет стрельбы из дальнобойной артиллерии и запуски ракет с обычной боевой частью в районах вокруг Тайваня. сайт "Хуаньцю шибао"

Напомним, что НОАК в четверг 4 августа приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести районах вокруг Тайваня. Маневры начались в 12:00 по местному времени (в 07 часов утра по времени Москвы). Действия продлятся до полудня 7 августа.

Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости