Мероприятия начались в шести районах около острова.

Китай начал масштабные учения вокруг Тайваня. Об этом рассказали местные журналисты из Центрального телевидения страны. По данным источника, Народно-освободительная армия проводит маневры с боевыми стрельбами вокруг островной территории. Мероприятия стартовали с 12 часов дня по времени КНР (в 7 часов утра по московскому времени) на шести районах. Реакция Пекина является ответом на вчерашний визит американского спикера из Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй. Ранее китайская сторона выпустила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство военных учений. Их координаты были опубликованы в СМИ заранее. Пекин уточнил, что рабочий визит Нэнси Пелоси на Тайвань стал толчком для нового витка напряженности в проливе. Власти КНР ввели санкции против двух тайваньских фондов, объявили о приостановке экспорта природного песка на остров и импорта с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции.

Захарова: РФ рассматривает возможный визит Пелоси на Тайвань как провокацию США.

Фото и видео: Telegram / SHOT