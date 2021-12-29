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СМИ: Гутерриш предложил Меркель работу в структуре ООН
Сегодня, 10:23
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СМИ: Гутерриш предложил Меркель работу в структуре ООН

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В международной организации полагают, что экс-канцлер откажется от этого предложения.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель стать советником высокого уровня в структуре ООН. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на источники в международной организации.

По информации собеседников СМИ, Гутерриш направил письмо с предложением Меркель, однако ответа на него пока не получил. В самой ООН высказали предположение, что бывший канцлер не согласится занять пост советника. 

Меркель занимала пост канцлера Германии 16 лет. В 2018 году она заявила, что не намерена выставлять кандидатуру на очередной срок. Сейчас канцлером ФРГ является Олаф Шольц. При вступлении в должность он поблагодарил Меркель и заявил, что ее работа была проведена с мужеством, предусмотрительностью и мудростью.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что альтернативы стабильным отношениям между Москвой и Берлином нет.

Фото: kremlin.ru

Теги: ангела меркель, антониу гутерриш, оон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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