СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана в Подмосковье

Участниками ОПГ считаются 18 человек.

Следственный комитет России завершил расследование дела ОПГ Шишкана в Подмосковье. Об этом журналистам рассказал официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Чиновница уточнила, что речь идет о деле в отношении преступной группировки Олега Медведева (Шишканова). Причастными к ОПГ считаются 18 человек.

Участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие статьи (105, 163, 111, 222, 210, 210.1 УК РФ) Светлана Петренко, официальный представитель СК России

Одним из наиболее тяжких преступлений стало убийство генерального директора племзавода "Раменское" Татьяны Сидоровой, а также трех членов ее семьи. Все жертвы пропали без вести в 2012 году. В доме Сидоровой следователи нашли следы крови. Спустя несколько дней в соседнем районе оперативники нашли сгоревший автомобиль, а также перчатка с биологическими следами родственника депутата Александра Сидорова.

СК попросил суд арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации