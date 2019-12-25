СБУ "обязала" Шойгу явиться в Мариуполь

Глава Минобороны РФ должен прибыть на Украину 20 июля.

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий. Об этом пишет издание "Главком" со ссылкой на документ ведомства.

Под повесткой стоит подпись старшего следователя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Тараса Бутенко. Шойгу обязали явиться в Мариуполь 20 июля. Ему вменили "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

Такая же повестка выписана бизнесмену Константину Малофееву.

Напомним, осенью 2016 года суд украинской столицы постановил арестовать главу Минобороны РФ. Сообщалось, что Шойгу "совершил преступления против основ национальной безопасности" Украины.

Ранее экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар военного конфликта в Донбассе у Соединенных Штатов был план по захвату Донецка.

Фото: glavcom.ua, pixabay.com

