Шойгу: ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира

В Минобороны оценили оснащение российской армии.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы страны имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира. Такое заявление генерал сделал во время рабочего визита в компанию "Роствертол".

Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт пояснил, что уровень стратегических ядерных сил по РФ достигает показателя в 83%. Они составляют основу российского ядерного щита. шойгу поблагодарил за это ученых и конструкторов, которые смогли сохранить научный потенциал и сделали многое для того, чтобы РФ смогла совершить рывок, о котором в 2018 году говорил Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО.

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