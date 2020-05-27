SANA: США перевезли террористов на свою базу

Журналисты рассказали об американской операции по транспортировке боевиков в провинцию Эль-Хасеке.

США перевезли террористов ИГ* (запрещенная террористическая организация на территории России) на свою базу. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на публикацию информационного агентства SANA. В СМи уточнили, что вертолеты армии Вашингтона из тюрьмы Эль-Холь на северо-востоке Сирии в провинции Эль-Хасеке доставили на базу в Шаддади порядка 40 боевиков.

Три вертолета оккупационных сил США в сопровождении еще трех боевых вертолетов приземлились вчера вечером на базе в Шаддади, на их борту было около 40 террористов, их вывезли из тюрьмы Эль-Холь, которая контролируется курдской милицией СДС. материал SANA

Местные журналисты считают, что в числе перевезенных террористов также были два гражданина из Ирака, которые имели руководящие должности в вооруженной группировке. Она якобы отвечали за деятельность боевиков в Мосуле, а позже - в сирийском Дейр-эз-Зоре.

Из Ирака в Сирию перебросили 200 военнослужащих США.

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