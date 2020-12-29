Из Ирака в Сирию перебросили 200 военнослужащих США

Солдаты направились на газовое и нефтяное месторождения, а также базу аш-Шаддади.

Из Ирака в Сирию перебросили 200 американских военнослужащих. Об этом заявили местные журналисты с государственного телеканала Syria TV. По данным СМИ, военные прибыли на северо-восток страны. Их доставили при помощи вертолетов на базы в аш-Шаддади в Эль-Хасеке, а также к нефтяному месторождению "Эль-Омар" и газовому месторождению "Конико" на территории Дейр-эз-Зор.

Напомним, что в Сирии с 2014 года Вашингтон вместе с союзниками проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство", которая запрещена в России. В стране американские военные действуют без согласия правительственных сил. Дональд Трамп еще до своего избрания на пост главы США пообещал вывести войска из Сирии. Однако после декабря 2018 года он принял постановление о том, что часть солдат останется для охраны месторождений, доходы от которых поступают союзникам Америки.

Официальная позиция властей Сирии считает действия США оккупацией.

В Сирию для усиления постов направили около 300 российских военных.

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