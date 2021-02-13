Рублев вышел в четвертый круг на Australian Open

Россиянин повторил свой прошлый лучший результат в рамках турнира.

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг и повторил лучший результат на Australian Open (Открытом чемпионате Австралии). В рамках третьего тура турнира он обыграл на корте испанского спортсмена Фелисиано Лопеса. Встреча завершилась с результатом 7:5, 6:2, 6:3. В следующий раз 23-летний россиянин выйдет против норвежца Каспера Рууда.

Напомним, что Рублев в настоящее время находится на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Под эгидой АТР он завоевал восемь титулов. Лучшим результатом спортсмена в серии турниров Большого шлема является выход в одну четвертьфинала на Открытом чемпионате в США. Такого успеха он добился в 2017 и 2020 годах. Также теннисист вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и в 2020 году. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии он смог дойти до четвертого круга.

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Australian Open.

Видео: YT / ATP Tennis Highlights