Ровер Perseverance записал звуки своего лазера на Марсе

На Землю дошли три аудиофайла, отравленные ровером с Марса.

Ровер Perseverance записал звуки своего лазера SuperCam на Марсе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте американского национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ранее специалисты NASA рассказали, что аппарат совершил первую тестовую поездку по поверхности красной планеты.

Данные с инструмента поступили в операционный центр французского космического агентства в Тулузе, они включают первые аудиозаписи звука лазера на другой планете. пресс-релиз NASA

Космическая миссия ровера опубликовала три аудиофайла. Первый из них был записан марсоходом уже спустя 18 часов после посадки на небесное тело. В нем можно услышать шум ветра, как и на второй 20-секундной записи, сделанной 22 февраля )на четвертые сутки нахождения ровера на Марсе). Третий файл записан 2 марта (на 12 марсианские сутки) зафиксировал щелчки лазерной установки, которая направлена на скалу, находящуюся на расстоянии в три метра от ровера. Более громкие сигналы лазера говорят о том, что устройство получает информацию о физической структуре разных целей. например, речь может идти об относительной твердости объектов.

Байден поблагодарил NASA за восстановление "американского духа".

Видео: Youtube/VideoFromSpace