Россиянина Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США

Адвокат объяснил, в чем Вашингтон подозревает гражданина РФ.

Россиянина Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США. Об этом журналистам рассказал адвокат подозреваемого в отмывании денежных средств Аркадий Бух. По версии Вашингтона, мужчина занимался преступлениями в интересах хакеров. Изначально иностранцу отказали во въезде на территорию Мексики, после чего он был переправлен в Амстердам.

По сути дела, это был захват. Обвинения американских властей связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников. Аркадий Бух, адвокат Дубникова

Юрист считает, что документы по задержанию россиянина могли быть заранее подготовлены, пока пассажир находился на рейсе до столицы Нидерландов. Защита не исключает, что придется "смириться" с экстрадицией в США, так как Амстердам имеет практически 100% статистику по этому вопросу. Если Дубникова признают виновным, фигуранту расследования будет грозить лишение свободы на срок до 20 лет. Адвокат будет настаивать на том, что гражданин РФ не знал о том, откуда к нему поступили деньги и работал в соответствии с российским законодательством.

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