Россия приготовит Су-57 для Африки

"Сухой" готовится к запуску серийного производства истребителя.

Россия приготовит экспортную версию самолета Су-57 для Африки. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на отчет компании за 2019 год. Аналитики рассказали, что "Сухой" планирует наладить серийное производство истребителя для иностранных заказчиков.

Перспективы общества на рынке боевой авиационной техники в долгосрочном периоде связаны с серийным производством Су-57 и его экспортной версии представители "Сухого"

В компании отметили, что также занимаются обеспечением рынка беспилотными авиационными комплексами. При этом самолет Су-57 находится на завершающей стадии госиспытаний.

В настоящее время потенциальными покупателями Су-57 названы страны Юго-Восточной Азии, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Торгпред РФ отметил большой интерес к российским товарам на рынке в Китае.

Видео: YouTube / Минобороны России