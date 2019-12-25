Россия повторила космический рекорд

За два с половиной года в России осуществили почти 60 успешных запусков ракет.

В России повторили космический рекорд 30-летней давности. Такие подсчеты приводит "РИА Новости".

По данным агентства, на протяжении более двух лет в РФ были проведены 58 успешных пуска космических аппаратов подряд, которые отправились на орбиту без каких-либо проблем. Отмечается, что в последний раз такого результата российской космической отрасли удалось достичь в 1992-1993 годах.

Агентство подчеркнуло, что за аналогичный срок в мире произошли 17 пусков ракет, в ходе которых возникли проблемы, ставшие причиной аварий. Они были зафиксированы в Китае, Иране, США, а также во Франции и Новой Зеландии.

Напомним, ранее "Союз-2.1б" c 36 спутниками связи британской компании OneWeb на борту успешно стартовала с космодрома Восточный. Этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет. Последняя авария произошла в 2018 году с кораблем "Союз МС-10".

Ранее корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС.

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