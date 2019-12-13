Оружие сможет обезвредить космические спутники в космосе.

Россия получит "электромагнитную" МБР, способную привести в ужас США. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, сейчас военные инженеры создают электромагнитное оружие, которое может вывести из строя космические спутники.

Аналитики напомнили, что электромагнитный импульс имеет весомый недостаток. Он ограничен в радиусе действия. Однако электромагнитная боеголовка может быть размещена на ракетах различных видов, включая межконтинентальные баллистические ракеты. При взрыве такого снаряда образуется электромагнитное излучение большой мощности. В этом случае радиус поражающего воздействия достигнет 400 км.

Специалисты не исключили того, что в будущем подобное оружие может стать "ядерным зонтиком".

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