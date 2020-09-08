Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Dupuy de Lome пытался создать радиопомехи для работы российских ЗРК в регионе.

Французский военный корабль Dupuy de Lome атаковал район позиционирования российских комплексов С-400 в Крыму. Об этом сообщил портал "Авиа.про" 7 сентября. Источник издания уточнил, что нападение заключалось в создании радиопомех для зенитно-ракетных систем на определенных частотах.

Аналитики уверены, что данные действия возможны только при условии перехвата радиочастот РЛС С-400. Предположительно, Париж может обладать такой информацией благодаря многочисленным вылетам разведывательной авиации.

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Видео: YouTube/Минобороны России